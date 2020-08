Video Viral Pidato Jokowi Dibikin Speech Composing Lagu BLACKPINK How You Like That, Begini Jadinya

Viral Speech Composing Pidato Jokowi Lagu How You Like That BLACKPINK

TRIBUNJABAR.ID - Sebuah video Pidato Jokowi dibuat speech composing berlatar lagu BLACKPINK - How You Like That viral jadi perbincangan

Video tersebut pertama kali diunggah di kanal YouTube Afikra Armansyah yang kemudian diunggah ulang oleh beberapa akun di Instagram.

Video berdurasi 2.44 menit diunggah di kanal YouTube Afikra Armansyah pada 4 Juli 2020.

Dalam video tersebut terlihat Afikra Armansyah menggabungkan beberapa pidato Jokowi.

Potongan video yang digunakan pun juga terlihat cocok dengan lirik lagu How You Like That BLACKPINK .

Viral Speech Composing Jokowi Lagu How You Like That (Tangkap Layar YouTube Afikra Armansyah). ()

Saat dikonfirmasi, Afikra Armansyah menceritakan ide dari pembuatan speech composing Jokowi tersebut.

Afikra sapaan akrabnya mengatakan, ketertarikannya dengan speech composing berawal dari dirinya yang kerap melihat beberapa speech composing di YouTube.

"Kalau dari luar negeri saya sering melihat speech composing-nya presiden Amerika Serikat Donald Trump di channel Maestro Ziiko," kata Afikra kepada Tribunnews.com, Kamis (13/8/2020).

Sementara dari Indonesia, ia terinspirasu oleh Eka Gustiwana yang dulu juga kerap membuat speech composing.

Pria berusia 24 tahun ini mengatakan, video speech composing Jokowi How You Like That dari BLACKPINK ini dibuat sekira sebulan yang lalu.