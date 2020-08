Secret Number Dalam Sorotan Media Amerika Serikat, Masuk Daftar Grup Kpop Baru Terbaik di Tahun 2020

TRIBUNJABAR.ID - Grup Kpop Secret Number kini tak luput dari perhatian, termasuk media asing.

Grup yang baru debut 19 Mei lalu itu sudah menunjukkan kepopuleran hingga negeri Paman Sam, Amerika Serikat.

Seperti baru-baru ini, Pop Sugar memberitakan kabar membanggakan bagi Secret Number.

Seperti diketahui Pop Sugar merupakan perusahaan media lifestyle di Amerika Serikat.

Baru-baru ini Pop Sugar memberitakan Secret Number yang masuk sebagai grup Kpop baru terbaik di tahun 2020.

Mereka merilis berita Secret Number dengan judul 'The 9 Best New Kpop Bands to Emerge in 2020'

Dalam artikel itu mereka mengatakan di tahun 2020 ada grup Kpop baru berbakat bermunculan.

Setiap grup ditetapkan untuk menjadi BTS dan Blackpink generasi selanjutnya.

Media Amerika Serikat itu menyebut ada 9 grup Kpop baru yang menarik dan masuk dalam kategori favorite.