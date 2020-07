UPDATE Mayat Bayi Diseret Anjing, Pacar Ibu Pembuang Bayi Turut Dijadikan Tersangka, Begini Perannya

KR (22), pacar AN (20), dijadikan tersangka dan ditahan karena diduga terlibat kasus buang bayi oleh AN yang mayatnya ditemukan digigit anjing.

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - KR (22), pacar AN (20) tersangka buang bayi yang mayatnya ditemukan digigit anjing di hutan Desa Cibungur, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, akhirnya turut dijadikan tersangka dan ditahan.

Dari pendalaman penyelidikan terhadap kasus tersebut, jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya, akhirnya berhasil mengungkap keterlibatan KR dalam kasus tersebut.

"Terungkap saat AN sudah melahirkan, terjadi komunikasi via HP. Tersangka KR menyuruh AN menguburkan mayat bayi buah hasil hubungan di luar nikah itu. Bahkan KR sempat menyuruh dibuang ke sungai," kata Kasatreskrim Polres Tasikmalaya, AKP Siswo De Cuellar Tarigan, di Mapolres Tasikmalaya, Rabu (22/7/2020).

Sejumlah barang bukti pun diamankan polisi, termasuk HP yang digunakan untuk berkomunikasi dengan AN.

Atas perbuatannya tersebut, tambah Siswo, tersangka KR bakal dikenakan UU Perindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.

Kasus buang bayi yang mayatnya ditemukan digigit anjing, berawal saat Rahman, warga Desa Cibungur berburu di hutan desa, Selasa (14/7) siang.

Ia dikejutkan dengan seekor anjing yang tengah mengigit mayat bayi.

Setelah menghalau anjing, Rahman memberi tahu Eem, tetangganya.

Keduanya lantas membawa mayat bayi itu untuk diurus.

Warga saat itu mengira jasad bayi yang sudah tak ada kedua tangan serta luka-luka di punggung dan kepala itu jenazah yang meninggal secara wajar.

Setelah dimandikan dan diurus sebagaimana biasa, mayat bayi malang itu lantas dikuburkan kembali oleh Badrudin, warga lainnya.

Namun belakangan warga khawatir ada sesuatu dibalik temuan mayat digigit anjing itu.

Mereka kemudian melaporkannya ke Polsek setempat. (firman suryaman)