Pesan Khusus Ulang Tahun Yamaha yang Menginspirasi di Tahun 2020

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Yamaha Motor Co., Ltd menyampaikan pesan khusus menandai ulang tahun ke-65 pada 1 Juli 2020. Filosofi Kando* diharapkan dapat menginspirasi harapan banyak orang untuk terus maju di tengah pandemi corona saat ini.

Pesan tersebut disampaikan oleh President, Chief Executive Officer and Representative Director, Yamaha Motor Co., Ltd. Yoshihiro Hidaka, di hari istimewa ini yang disebarluaskan ke seluruh dunia. ”Hari ini, Yamaha Motor merayakan ulang tahun ke-65.

Melihat kembali sejarah perjalanan ini, Kami senantiasa menantang diri kami dalam menciptakan berbagai inovasi baru untuk memberikan pengalaman “Kando” bagi pelanggan di berbagai aspek sejak kami mandiri sebagai produsen sepeda motor setelah sebelumnya sebagai produsen alat musik.

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa nilai-nilai dan perilaku masyarakat akan berubah akibat dampak dari pandemi ini. Namun demikian, saya percaya bahwa nilai “Kando” yang kita miliki dan dihargai hingga saat ini - akan senantiasa dicari saat kita bergerak maju. Dengan harapan ini, kami akan terus menciptakan pengalaman “Kando” yang baru.”

Minoru Morimoto (President Director & CEO PT YIMM) menyampaikan pesan khusus ulang tahun Yamaha di tahun 2020 (800x450) (Istimewa)

Sedangkan di Indonesia, President Director & CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) juga memberikan pesan khusus. ”Tanggal 1 Juli 2020 merupakan hari jadi Yamaha Motor Company yang ke-65, dan tanggal 6 Juli 2020 merupakan hari jadi YIMM yang ke-46.

Ulang tahun Yamaha kali ini menjadi spesial, karena kita merayakannya dalam kondisi yang berbeda. Pandemi virus corona telah berdampak kepada kita semua. Namun saya percaya bahwa di dalam setiap musibah, selalu terdapat hikmah yang bisa kita petik.

Saya percaya bahwa kondisi ini tidak akan mengalahkan kita, namun justru membuat kita semakin kuat. Saya berharap, kita dapat belajar mengenai nilai-nilai khas dari brand Yamaha, yang kemudian dapat kita gunakan sebagai inspirasi untuk diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari.”

Termotivasi oleh filosofi Kando dan budaya perusahaan yang telah mengakar kuat, Yamaha Motor juga menebar atmosfer positif kepada segenap karyawan dan semua pihak agar stay strong dan tetap semangat dalam harapan we will ride again !

*”Kando” adalah istilah dalam bahasa Jepang yang berarti perasaan seketika yang muncul disebabkan oleh kepuasan yang mendalam dan kegembiraan luar biasa yang dialami ketika kita merasakan suatu hal yang bernilai tinggi.