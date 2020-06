Drama Kisah BTS Blue Sky Dijadwalkan Syuting September 2020, Tidak Diperankan oleh Member BTS 

TRIBUNJABAR.ID - Kabar terbaru mengenai drama BTS baru saja diumumkan oleh media Korea Selatan.

Drama pra-produksi ini diketahui berjudul Blue Sky.

Dikutip dari Hankyung, tujuh aktor utama dalam drama BTS, Blue Sky, semuanya merupakan rookie alias pendatang baru.

Audisi untuk pemeran utama dijadwalkan akan selesai pada bulan ini.

Sementara untuk proses syuting Blue Sky rencananya akan dimulai pada September 2020 mendatang.

Album The Most Beautiful Moment in Life Part I yang rilis pada 2015. (Big Hit Entertainment)

Blue Sky merupakan drama tentang BTS yang ceritanya dimulai sejak album The Most Beautiful Moment in Life.

Drama ini nantinya akan berkembang di sekitar konsep album tersebut, dimana ada anak laki-laki yang terluka, berempati dan menghibur satu sama lain.

Pada Agustus 2019 lalu, Bang Si Hyuk membeberkan soal konsep drama BTS yang akan diproduksi.

Dilansir Korea Herald, Big Hit Entertainment bekerja sama dengan perusahaan lokal ternama untuk memproduksi Blue Sky.

Mengutip Hankyung, perusahaan tersebut adalah Chorokbaem Media.