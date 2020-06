Sophia Latjuba Anggap Jadi Artis Adalah Rencana Lain Tuhan, Ini Cita-cita Awalnya

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Sophia Latjuba (49) ternyata awalnya tidak punya cita-cita menjadi artis meski sudah 33 tahun berkarier di dunia hiburan di Indonesia.

Dia sudah menjajal semua segmen keartisan, mulai dari sebagai pemain sinetron, bintang film layar lebar, model, penyanyi, hingga presenter.

Sepanjang kariernya, Sophia Latjuba sudah membintangi 19 judul film layar lebar dan lebih dari 10 sinetron, FTV, hingga komedi situasi.

Paras berwajah indo dan terlihat awet muda membuat Sophia Latjuba terus menjadi idola, meski usianya sudah hampir setengah abad itu.

Perempuan yang akrab disapa Sophie itu juga pernah meraih beberapa penghargaan seperti 'BASF Awards (1994) - Best Album Arrangement "Hanya Untukmu".

Selain itu, Best Video Clip - Hold On in Brasou, Romania', 'Video Music Indonesia (VMI) Award, Runner Up for Best Video Clip - "Tak Kubiarkan".

Namanya juga masuk dalam 'Nominasi Pemeran dengan Peran Singkat Paling Memukau Piala Maya 2015 lewat film "Comic 8: Casino Kings".

Tiga tahun belakangan ini, nama Sophia Latjuba pun ada dalam beberapa film layar lebar produksi besar, yang membuatnya bisa menjaga eksistensi dalam berkarier dan terus populer.

Akan tetapi, wanita bernama asli Sophia Inggriani Latjuba itu mengatakan bahwa mulanya tak pernah berpikir bisa menjadi aktris atau publik figur terkenal.

"Enggak ada, sama sekali enggak ada atau enggak punya cita-cita menjadi artis," kata Sophia Latjuba dalam siaran langsung instagram bersama Maarchanaindo, seperti dikutip Wartakotalive.com, Senin (1/6/2020).

Janda dua anak dan mantan istri Indra Lesmana itu membocorkan, ketika masih kecil memiliki cita-cita yang seperti remaja kebanyakan.

