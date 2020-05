PVJ Sambut Positif Rencana Boleh Dibukanya Mal Setelah Mati Suri Dua Bulan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Rencana boleh dibukanya mal-mal di Kota Bandung pada 30 Mei 2020 saat disambut positif oleh pihak Paris Van Java Mal.

General Affair PVJ Mal, Budi Santosa, menyampaikan agar rencana operasional itu bisa dilakukan secepat mungkin. Pertimbangannya ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian.

"Kasihan hampir dua ribu karyawan toko yang di rumahkan sudah hampir dua bulan. Kalau sekarang enggak buka, enggak kebayang tokonya tak sanggup bayar. Kami sangat menyambut positif," ujar Budi saat dikonfirmasi Tribun melalui ponselnya, Rabu (27/5/2020).

Dia mengatakan, pihaknya mulai menyiapkan protokol kesehatan agar bisa dijalankan dengan baik. Semisal, pengunjung yang masuk mal wajib mengenakan masker.

"Kami siapkan petugas di pintu masuk untuk cek suhu. Yang di atas 37,5 dilarang masuk. Kami siapkan tempat cuci tangan dengan semprot hand sanitizer, dan garis antrean," katanya.

Menurutnya, PVJ Mal memberikan surat edaran kepada tenant atau toko untuk menyiapkan protokol kesehatan. Sedangkan di ruang tenant akan dilakukan cek suhu, memakai masker, dan garis antrean.

"Khusus untuk resto belum bisa dine in (makan di tempat). Sementara waktu menerima yang take away (di bungkus) dulu," ujarnya.

Soal jumlah ruang parkir, katanya, akan dibuka setengah. Artinya area parkir di Sukajadi sementara akan tutup dahulu. Dengan tujuan menghindari agar mal tak terlalu padat.

"Kami berharap pihak Disdagin dan Pemkot Bandung memberikan izin kepada kami untuk bisa hidup kembali setelah dua bulan kami mati suri," katanya. (*)