Update Status WhatsApp dan Facebook dengan Quotes Berisi Doa dan Harapan Hari Raya Idul Fitri 2020

TRIBUNJABAR.ID - Mari menyambut Hari Raya Idul Fitri 2020 dengan suka cita.

Menyambut hari kemenangan umat muslim yang jatuh pada 24 Mei 2020 itu bisa dalam berbagai bentuk.

Salah satunya adalah menyebarkan quotes indah berisi doa dan harapan Hari Raya Idul Fitri 2020.

Quotes tersebut dapat digunakan sebagai status WhatsApp dan Facebook.

Berikut quotes doa dan harapan Hari Raya Idul Fitri 2020 dalam bahasa Inggris yang dikutip dari berbagai sumber.

1. Happy Eid Mubarak. Let us forget our mistake in the past with all the forgiveness and may God gives us abundantly of happiness and prosperity ahead.

2. Happy Eid Mubarak. May every EID fill your heart with tons of blissfulness and joyous.

3. Happy Eid Mubarak. May the blessing of Allah keep your mind and soul peaceful and joyful.

4. May you be guided by your unflinching faith in Allah and shine in His divine blessings. A very happy Eid ul-fitri!

5. May the grace Allah light up your heart and bless you and your family members with warmth, happiness, joy and peace. Wishing you a blissful Eid