Aksi Memalukan Netizen Indonesia, Kirim Komentar Jahat di Instagram Aktris Thailand Ggiggie

TRIBUNJABAR.ID - Beberapa waktu lalu, artis Korea Selatan, Han So Hee, di-bully netizen Indonesia karena perannya sebagai orang ketiga alias pelakor dalam drama The World of The Married.

Kini, giliran bintang asal Thailand, Ggigie Sarocha Burin.

Ggigie baru-baru ini mendapat komentar tidak menyenangkan akibat perannya sebagai orang ketiga dalam serial drama Thailand 2gether: The Series.

Dari pantauan Kompas.com, Rabu (13/5/2020), kolom komentar akun Instagram Ggigie penuh dengan luapan kemarahan dan cacian warganet yang menonton drama tersebut.

" Pelakor dasar," tulis warganet. "Valakoer (pelakor)," timpal yang lain.

"Mbak akting mu bagus jadi pelakor, sampe bikin gue kesel pas nonton, uhh serasa pengen santet dirimu mbak," tulis warganet lain.

"Pelakor ada dimana-mana," tulis seorang warganet.

"Jijik melihat peran kamu ihh," tulis pengguna Instagram lainnya.

2gether: The Series sendiri dibintangi oleh Bright Vachirawit Chivaaree dan Win Metawin Opas-Iamkajorn.