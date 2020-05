Chat Syahrini Sebelum Konser Diungkap Ayah Angkat, Ada Beberapa Bagian yang Disensor, Apa Tujuannya?

TRIBUNJABAR.ID - Chat kontak bernama Syahrini diungkap oleh ayah angkatnya. Pria yang menggunakan nama Laurens di Instagram itu membeberkan percakapan yang terjadi pada 2018.

Diposting pada Selasa (12/5/2020), chat Syahrini dengan ayah angkatnya itu dalam bentuk print.

Dalam percakapan itu, ada dua orang yang terlibat yakni kontak bernama Syahrini NL dan Wowo.

Laurens mengaku Wowo adalah dirinya. Di postingan pertama, Syahrini mengatakan akan keliling Eropa setelah konser.

"After concert saya mau keliling europe papa with my love KC GWS from us papa," kata Syahrini.

Selebihnya percakapan tidak terlihat karena sengaja disensor oleh ayah angkat Syahrini.

Ia menutupi percakapan lainnya menggunakan kertas.

Kemudian pada postingan berikutnya, Syahrini mengatakan sudah menemukan tambatan hati.

"Papa I found someone... he is good pls pray for me.. Hope this is the right one," katanya.

chat Syahrini dan ayah angkat (Instagram/@liohk)

Kemudian Laurens memposting foto dua tangan yang sedang bergandengan tangan.