Spesifikasi Lengkap Mi 10, HP Flagship dari Xiaomi yang Dibekali Snapdragon 865 dan Kamera 108MP

TRIBUNJABAR.ID - Xiaomi baru saja merilis ponsel seri terbarunya di Indonesia, yakni Mi 10.

Dilansir Nextren, Minggu (10/5/2020) melalui channel YouTube Xiaomi Indonesia, Alvin Tse, selaku Country Director Xiaomi Indonesia meluncurkan ponsel Mi 10 di Jakarta pada Jumat (8/5/2020), siang.

"Peluncuran ini sebagai salah satu peringatan 10 tahun keberadaan Xiaomi," ujar Alvin Tse.

Ponsel seri terbaru dari Xiaomi ini mengusung tema "Say Hello to Perfection".