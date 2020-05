Di Momen Peringatan Hardiknas, ITB Luncurkan Teknologi Edunex untuk Belajar Jarak Jauh

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Institut Teknologi Bandung (ITB) telah mengembangkan learning management system (LMS) terbaru dan lebih modern yang dinamakan Edunex. Edunex diciptakan untuk mendukung pendidikan secara daring atau e-learning.

Edunex mampu menampung pengguna serentak dalam jumlah yang banya. Sistem tersebut juga amat mudah digunakan oleh pengguna, khususnya dosen dan mahasiswa.



Keunggulan lainnya adalah, selain digunakan untuk kebutuhan pengajaran dan pembelajaran secara blended learning bagi pembelajar internal ITB, sistem ini mendukung dan menyediakan layanan perkuliahan Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.



Direktur Pengembangan Pendidikan ITB, Yusep Rosmansyah, mengatakan bahwa sistem manajemen pendidikan dapat dibagi atas dua bagian, yaitu LMS dan manajemen administrasi pendidikan.



"Saat ini, ITB sudah memiliki sistem manajemen administrasi pendidikan yang baik, namun LMS sebelumnya masih menggunakan aplikasi lama yang rentan macet jika jumlah pengguna serentak ber-orde ribuan atau lebih. Padahal, jumlah mahasiswa Merdeka Belajar dapat mencapai jutaan orang," katanya dalam siaran pers ITB yang dikutip Tribun, Sabtu (2/5/2020).



Untuk itu, Direktorat Pengembangan Pendidikan ITB telah mengembangkan LMS baru yang lebih user-friendly (mudah dipakai) dan scalable (dirancang untuk dapat berjalan di atas cloud server dan melayani jutaan pengguna).



Satu hikmah positif dari wabah Covid-19 adalah pembelajaran menjadi 100 persendaring. Dalam situasi ini, LMS lama sudah tidak bisa diandalkan lagi, sehingga pengembangan Edunex dipercepat. Saat ini, Edunex mulai digunakan secara serentak oleh ratusan dosen pionir yang mengikuti program.

“Bulan ini kita sedang uji coba Edunex ini dengan terus menambah jumlah pengguna serentak, untuk persiapan ujian akhir semester mahasiswa ITB dan juga organisasi lain yang memerlukan,” katanya.

Selain user friendliness dan scalability, keunggulan LMS Edunex lainnya di antaranya expandability, sehingga dapat mengakomodasi fitur-fitur baru yang spesifik untuk keperluan program-program studi tertentu yang sedang disiapkan. Selain itu, compatibility, dimulai dengan kemudahan salin-tempel (copas) rumus Microsoft Equation dan embed video YouTube, serta interactivity, yaitu adanya alat komunikasi antara dosen dan para mahasiswanya, baik yang synchronous vicon maupun yang asynchronous forum.

Keunggulan lainnya adalah seamless integration, yaitu integrasi data kelas, dosen, mahasiswa, serta fitur SSO (single sign on) dengan sistem manajemen administrasi kampus. Teknologi ini payment integration, yaitu bahwa LMS baru ini memiliki fitur interkoneksi dengan alat pembayaran daring nasional. Karena hasil karya anak bangsa, teknogi ini juga moodle data import dan domestic cloud server, yaitu lokasi data center berada di wilayah NKRI.



Dengan menggunakan momentum Hari Pendidikan Nasional tahun ini, serta sebagai bentuk dukungan pada program Kemendikbud “Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka”, pada hari ini, ITB secara resmi meluncurkan LMS Edunex v4.0. Sejalan dengan adagium “content is the king, platform is the queen”, program Pemutakhiran Bahan Kuliah juga telah paralel berjalan dengan memanfaatkan Edunex ini.

Setelah peluncuran ini, rencana selanjutnya adalah memperkaya bahan ajar dan bahan kuliah, sehingga selain sebagai pemenuhan kebutuhan pembelajaran daring internal ITB, LMS Edunex v4.0 ini juga merupakan bentuk penyediaan layanan Lifelong Education, seperti Merdeka Belajar, Executive Program, dan Extension Class.

Dengan dukungan mitra penyedia cloud server, selain siap melayani jutaan mahasiswa non-ITB, Edunex dapat menawarkan juga layanan penggunaan platform LMS itu sendiri melalui skema software-as-a-service (SaaS), misalnya bagi PTN/PTS lain yang akan melakukan ujian semester atau ujian masuk daring massal serentak. Atau skema platform-as-a-service (PaaS), misalnya dalam pemberian layanan LMS bagi organisasi lain. (*)