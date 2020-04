Ridwan Kamil Berduka atas Wafatnya Glenn Fredly, Kenang Sosok Suami Mutia Ayu Dalam Postingannya

TRIBUNJABAR.ID - Beberapa pesohor dari mulai selebritas hingga tokoh turut berduka cita atas meninggalnya penyanyi Glenn Fredly.

Termasuk Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, melalui postingan di akun Instagram-nya juga menyampaikan belasungkawa atas kepergian suami dari Mutia Ayu tersebut.

Ridwan Kamil terlihat mengunggah sebuah foto saat dirinya bersalaman dengan Glenn Fredly.

Foto itu diubah warnanya menjadi hitam putih dan disertakan musik.

Dalam keterangan di kolom caption-nya, Ridwan Kamil mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya musisi kebanggaan tanag air, Glenn Fredly.

"Di tengah suasana saat ini yang begitu sulit bagi kita semua, kita turut berduka cita atas berpulangnya musisi kebanggaan tanah air, Glenn Fredly," tulis @ridwankamil, dikutip TribunJabar.id, Kamis (9/4/2020).

Lebih lanjut, mantan wali kota Bandung itu menulis, karya-karya musik Glenn Fredly selalu menjadi insipirasi.

Tak hanya itu, pesan-pesan kemanusiaan dan persatuan dari Glenn juga bakal terkenang terus.

"Karya musiknya, pesan-pesan kemanusiaannya juga semangat persatuannya akan selalu menjadi inspirasi bagi kita, yang saat ini masih diberi Tuhan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kesempatan untuk lebih memuliakan sesama."

"You are gone too soon."