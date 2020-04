Jagoan Sri Asih Tayang di Komik LINE Webtoon, Filmnya Masih Tahap Pra Produksi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Membaca komik bisa menjadi alternatif kegiatan selama berada di rumah.

Saat ini komik tidak hanya terbit dalam bentuk buku, tetapi juga ada komik digital. Salah satunya adalah Webtoon.

Salah satu komik terbaru yang bisa Anda baca adalah komik berjudul ‘Sri Asih: Celestial Goddess'.

Komik ini diluncurkan dalam rangka merayakan Kosasih Day 2020.

Karakter Sri Asih adalah jagoan Indonesia yang diciptakan oleh Bapak Komik Indonesia, RA Kosasih ini dikenal sebagai karakter jagoan pertama yang terbit dalam sejarah komik Indonesia.

‘Sri Asih: Celestial Goddess’ merupakan judul LINE Webtoon Official terbaru dari Bumilangit, menyusul sebelumnya ‘Virgo and the Sparklings’ yang sudah lebih dulu sukses dibaca oleh jutaan pembaca serta diterjemahkan ke 21 bahasa oleh para fans internasional.

General Manager Bumilangit Comic Media, Is Yuniarto mengatakan,‘Webtoon Sri Asih: Celestial Goddess’ hadir pada momentum istimewa, 4 April 2020 yakni perayaan 101 tahun hari kelahiran Sang maestro komik Indonesia, RA Kosasih.

"Komik ini digarap oleh dua talenta komikus terbaik Indonesia, Devita Krisanti dan Archie the RedCat yang menampilkan sosok jagoan Sri Asih dalam konsep dan desain yang baru dan kekinian," ujar Is pada keterangan tertulis, Senin (6/4/2020).



Webtoon ini akan menceritakan perjalanan Sri Asih sebagai perempuan muda yang menjalankan hidup sebagai jagoan di dunia masa kini.

Archie The RedCat yang menulis cerita, kemudian digambar oleh Devita Krisanti.