VIDEO Hari Ini Earth Hour, Pemprov Jabar Kampanye Hemat Energi, Global Switch Off Earth Hour 2020

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Earth Hour adalah kampanye global WWF yang mengajak penduduk dunia, mulai dari Individu, Komunitas, Pelaku Bisnis, hingga Pemerintah untuk bersama-sama peduli upaya penurunan emisi karbondioksida yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global hingga akhirnya berdampak pada perubahan iklim.

Tahun ini, Earth Hour Bandung akan melakukan aksi Global Switch Off Earth Hour di Tingkat Provinsi Jawa Barat pada 28 Maret 2020 dengan ikut mengangkat tema yang diluncurkan adalah Global Raise Your Voice For Nature.

Tema tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran publik supaya terhubung kembali dengan Bumi sebagai tempat tinggal bersama dengan makhluk hidup lainnya.

Untuk pelaksanaan di Tingkat Jawa Barat, Earth Hour Bandung didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat.

Pelaksanaan Global Switch Off Earth Hour 2020 ini akan dilakukan serentak pada tanggal 28 Maret 2020 pada Tingkat Provinsi Jawa Barat. Kegiatan Global Switch Off Earth Hour Tingkat Jawa Barat diselenggarakan dengan tidak menyelenggarakan suatu kegiatan yang mengundang keramaian pada masyarakat secara luas dikarenakan wabah virus Covid-19.

Merujuk pada Surat Edaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Nomor: 400/25/UM dan Surat Edaran Pemerintah Kota Bandung, Nomor: 443/SE.030-Dinkes, bahwa Jawa Barat termasuk Kota Bandung dianjurkan untuk menunda segala kegiatan yang melibatkan pengerahan massa serta penutupan sementara fasilitas umum di lingkungan pemerintahan hingga tanggal 28 Maret 2020.

Sehingga pada tahun ini kami menghimbau seluruh masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Barat untuk tetap melakukan partisipasinya dalam aksi Earth Hour ini dengan cara mematikan dan mencabut alat elektronik yang tidak digunakan pada pukul 20.30 – 21.30 waktu setempat.

Seluruh masyarakat diharapkan berpartisipasi pada aksi Global Switch Off secara serentak ini untuk terlibat dalam aksi bijak energi yang diselenggarakan oleh Earth Hour Bandung.

Earth Hour merupakan momentum strategis untuk mengingatkan masyarakat bahwa terjadinya perubahan iklim juga berasal dari penggunaan pemakaian listrik berbahan bakar fosil sehingga selain diperlukan penggunaan sumber energi terbarukan pun dibutuhkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup yang hemat energi.

Dengan kampanye Earth Hour diharapkan akan semakin banyak individu, rumah tangga, dan bisnis untuk ikut mematikan lampu sebagai simbol kontribusi mereka terhadap perubahan iklim. selain itu diharapkan juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk melakukan perubahan gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan.

Jabar Juara merupakan semangat perubahan lingkungan menuju kearah yang lebih baik melalui seruan ajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi untuk mengurangi sampah plastic dan konsumsi produk loka dan pola konsumsi yang bertanggung jawab

Kegiatan Global Switch Off secara serentak ini dilakukan pada pukul 20.30-21.30 waktu setempat, kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat provinsi Jawa Barat di kediaman rumah nya masing-masing selama 60 menit dalam berpartisipasi dalam bijak energi.

Tidak ketinggalan, dalam pelaksanaan Global Switch Off Earth Hour tahun ini juga akan mengajak kolaborator yang mau berpartisipasi pada aksi ini yaitu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Bank HIK.

Serta beberapa media komunikasi seperti RCTI, INEWS, MNC, INILAH KORAN, PRFM, Raka FM, Sorona FM, Mara FM, Fit Radio Bandung, MQ FM, KLCBS, Radio Unpad, Radio Kampus, Click Bandung. (adv)

