Tanpa Gejala, Striker Persib Bandung Wander Luiz Mengaku Positif Covid-19

TRIBUNJABAR.ID- Striker maut Persib Bandung, Wander Luiz, mengumumkan diri positif Covid-19.

Penyerang berpaspor Brasil itu, Wander Luiz, mengaku dirinya positif virus corona melalui unggahan akun Instagram pribadinya, @wanderluiiz, Jumat (27/3/2020).

Pemain anyar Persib Bandung itu mengaku tak merasakan gejala apapun hingga hasil test virus corona menyatakan ia positif Covid-19.

"Halo bototoh, saya sudah mengikuti tes virus corona dan hasilnya saya positif. Saya merasa baik-baik saja, tanpa gejala-gejala," kata Wander Luiz dalam unggahannya itu.

Selanjutnya, Wander Luiz mengisolasi diri dan berharap bisa segera sembuh.

Ia pun berterima kasih kepada Persib Bandung dan tim medis.

• Transfer Paul Pogba dari Manchester United ke Real Madrid Terjegal Virus Corona

• Bruno Fernandes Ingin Menyamai Pencapaian Cristiano Ronaldo dan Nani di Manchester United

Top skor sementara Liga 1 2020 berharap virus corona segera berlalu sehingga ia bisa kembali ke lapangan untuk bertanding.

Selain itu, Wander Luiz juga berharap bobotoh dan semua orang waspada dan menjaga kesehatan selama pandemi Covid-19

hello bobotoh.. So i got my corona test back and it is positive. But i feel fine, no symptoms.

I am also following the guidelines, i have isolated myself and so I hope that every will be ok