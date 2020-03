Pernikahan Erix Soekamti dan Istri Kedua Dirayakan Sederhana, Istri Pertama Sambut Hari Bahagia Itu

TRIBUNJABAR.ID - Vokalis band Soekamti, Erix telah menikah kedua kalinya pada Jumat lalu (28/2/2020).

Erix Soekamti menikah wanita bernama Shara Sulthana.

Pernikahannya dilaksanakan di KUA Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat.

Ini adalah pernikahan keduanya bagi Erix

Ia dan istri pertamanya, Herdita masih langgeng hingga kini dan telah memiliki 3 orang anak.

Herdita sendiri diketahui menyambut dengan bahagia kehadiran Shara.

"Jadi, mulai hari ini, kami tidak ber5, tapi ber6. Welcome to our family @shara44 .

Adekku... Imih nya Goku, Barak, dan Astu... Buddy nya @erixsoekamti .

We welcome you with our happy heart," tulis Herdita di hari pernikahan sang suami.

Dalam postingan tersebut, dia juga turut menyertakan foto kebersamaannya bareng Erix Soekamti serta Shara dan ketiga anaknya.

Foto tersebut sebelumya telah diunggah pada 16 Februari 2019 lalu.

Namun kala itu, Shara belum resmi dinikahi Erix.

Kebesaran hati Herdita menerima kehadiran Shara pun mendapat banyak komentar dari warganet di kolom komentarnya.