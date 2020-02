Razia Setiap Bulan, Jasa Marga Sebut Jumlah Truk Kelebihan Muatan di Tol Palikanci Berkurang

Laporan Wartawan TribunCirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Petugas gabungan dari Jasa Marga, Dinas Perhubungan, dan kepolisian menggelar Razia Over Dimension and Over Load (ODOL) atau kelebihan muatan di Rest Area KM 208 Tol Palimanan - Kanci (Tol Palikanci), Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Rabu (26/2/2020).

Menurut Kepala Manajemen Lalulintas Area 2 Seksi Semarang - Cirebon Jasa Marga Transjawa Toll, Agus Hartoyo, razia tersebut digelar rutin setiap bulannya.

Tujuannya untuk menindak truk yang muatannya melebihi batas maksimal di sepanjang ruas Tol Palikanci.

"Alhamdulillah razia ini terbukti efektif menekan truk ODOL di Tol Palikanci," ujar Agus Hartoyo.

Ia mengatakan, hal itu terlihat dari menurunnya anggaran perbaikan jalan Tol Palikanci.

Selama 2018, anggaraan perawatan Tol Palikanci mencapai Rp 67 miliar, kemudian turun menjadi Rp 51 miliar pada 2019.

Menurut Agus, menurunnya anggaran pemeliharaan tersebut merupakan imbas dari berkurangnya jumlah truk kelebihan muatan yang melintasi Tol Palikanci.

Pasalnya, truk yang muatannya melebihi batas maksimal itu menjadi salah satu penyebab utama rusaknya ruas jalan tol tersebut.

"Truk ODOL membuat jalan tidak mampu menahan bebannya, sehingga rawan amblas dan rusak," kata Agus Hartoyo.

Agus mengatakan, banyaknya titik jalan rusak akibat dilintasi truk kelebihan muatan membuat anggaran perawatan membengkak.

Padahal, biaya perawatan jalan Tol Palikanci yang panjangnya 26,3 kilometer itu normalnya hanya Rp 10 miliar pertahun.

Pihaknya juga mengakui hingga kini masih banyak truk ODOL yang terjaring razia setiap bulannya.

"Kali ini, ada 17 truk yang terjaring razia ODOL dan langsung ditilang," ujar Agus Hartoyo.

