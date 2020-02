Jasa Marga Sebut Truk Kelebihan Muatan Membuat Biaya Perawatan Tol Palikanci Cirebon Meningkat

Laporan Wartawan TribunCirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Jasa Marga menyebut truk over dimension and over load (ODOL) atau kelebihan muatan membuat biaya perawatan Tol Palimanan-Kanci (Palikanci) meningkat.

Pasalnya, truk yang muatannya melebihi kapasitas maksimal itu membuat ruas tol rawan amblas.

Akibatnya, jalan pun menjadi berlubang dan konturnya menjadi bergelombang meski nantinya sudah diperbaiki.

"Perbaikan jalan itu kan butuh biaya, kalau terlalu sering akan membengkak (biayanya)," kata Kepala Manajemen Lalulintas Area 2 Seksi Semarang - Cirebon Jasa Marga Transjawa Toll, Agus Hartoyo, saat ditemui usai Razia ODOL di Rest Area KM 2018 Tol Palimanan - Kanci (Palikanci), Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Rabu (26/2/2020).

Ia mengatakan, perbaikan ruas jalan Tol Palikanci selama 2018 mencapai Rp 67 miliar.

Sementara pada 2019 total biaya perawatan jalan Tol Palikanci mencapai Rp 51 miliar.

Padahal, menurut Agus, biaya perawatan jalan tol sepanjang 26,3 kilometer itu normalnya hanya Rp 10 miliar per tahun.

"Itu biaya normal sesuai perhitungan kami, karena dilintasi truk ODOL secara terus-menerus sehingga anggarannya jadi lebih besar," ujar Agus Hartoyo.

Pihaknya pun mengintensifkan razia truk kelebihan muatan di ruas Tol Palikanci dan rutin digelar setiap bulannya.

Dalam razia truk kelebihan muatan kali ini, sedikitnya terdapat 17 truk yang terjaring dan langsung ditilang.

"Truk yang terjaring razia kali ini rata-rata muatannya melebihi batas maksimal, dari 10 ton hingga 20 ton," kata Agus Hartoyo.

