Marshanda Berduka Anak Karen Pooroe Wafat, Posting Fotonya dengan Arya, Berteman Sejak Usia 9 Tahun

TRIBUNJABAR.ID - Artis cantik, Marshanda membuat postingan fotonya dengan sahabatnya. Satu di antaranya suami Karen Pooroe, Arya Satria Claproth.

Selain Marshanda dan Arya Claproth ada dua pria lainnya, disebut bermana Josh dan Rama.

Pada postingan itu, pemeran sinetron Bidadari itu menguggah dua potret kebersamaan bersama tiga sahabatnya itu.

Ternyata Marshanda sudah sejak lama mengenal ketiga pria yang menjadi sahabatnya itu, yaitu sejak ia berusia 9 tahun.

Menurutnya, sahabatnya itu, termasuk Arya sudah dianggap seperti saudara atau keluarga sendiri.

Tak hanya menjelaskan soak persahabatannya dengan Josh, Rama, dan Arya Claproth, ia juga menyatakan duka citanya terhadap Arya dan Karen Pooroe.

Hal ini berkaitan atas meninggalnya anak dari Arya Claproth dan Karen Pooroe, Zefania Carina.

Karen Pooroe sempat posting video anaknya, Zefania Carina. (Kolase Tribun Jabar (Instagram/karenpooroe dan Kompas.com))

Tak lupa ia juga memanjatkan doa untuk mendiang Zefania yang kini telah tiada.

"My deepest condolences to my soul brother, Arya, Karen and the whole family for the loss of Arya & Karen’s daughter.

I wish I had Zefania’s photo with me so I can have a memory of her that I can keep with me.