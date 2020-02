Sempat Terseret Masalah Karen Pooroe dan Arya Claproth,Marshanda Kini Posting Soal Anak Karen Wafat

TRIBUNJABAR.ID - Beberapa waktu lalu, nama Marshanda sempat terseret dalam masalah rumah tangga Karen Pooroe dan Arya Claproth.

Kala itu, Karen Pooroe berkoar karena mengaku mendapatkan perlakuan buruk dari suami, termasuk tak bisa menemui buah hatinya yang dibawa oleh sang suami.

Nama Marshanda pun terseret karena Karen eks finalis Indonesian Idol memergoki suaminya berada di gedung apartemen Marshanda.

Belakangan, Arya Claproth muncul dan membuat pengakuan bahwa ia menyewa unit apartemen milik Marshanda, tetapi berbeda dengan unit yang ditinggali Marshanda.

Kini, masalah pelik rumah tangga pasangan Karen dan Arya pun kembali menjadi sorotan.

Hal ini disebabkan kabar buruk yang menimpa buah hati mereka, Zefania. Zefania diketahui telah meninggal dunia.

• Arya Suami Karen Pooroe Muncul Setelah Dikaitkan dengan Marshanda, Beberkan Alasan Gugat Cerai Istri

Kabar duka ini rupanya sampai pula kepada Marshanda yang merupakan sahabat dari pasangan Karen dan Arya.

Melalui Instagram, artis cantik itu membuat postingan duka cita di Insta Story atas meninggalnya Zefania.

"I will never stop praying for you, Zefania Carina Claproth.

My Deepest Condolences for Zefi's Family. Rest in peace, Zefi.