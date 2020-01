Daftar Game Nintendo Switch yang Rilis di Februari 2020, dari Devil May Cry 3 hingga Mega Man Zero

Tampilan game Devil May Cry 3 Special Edition.

Istimewa via GridGames.id

TRIBUNJABAR.ID - Bagi para pengguna Nintendo Switch yang mulai bosan dengan game, kalian saat ini sudah nggak perlu khawatir lagi.

Pasalnya, Nintendo Switch telah memberi sebuah pengumuman spesial bagi kalian semua.

Nintendo Switch

Yap, Nintendo Switch akan merilis beberapa game terbarunya pada bulan Februari 2020 mendatang.

Dari sejumlah game tersebut, ada 3 game yang wajib banget kalian coba, guys!

Mau tahu game apa saja yang harus kalian coba? Kuy, simak ulasan singkatnya di bawah ini.

1. Darksiders Genesis

Tampilan permainan Darksiders Genesis

Game ini menceritakan tentang The Fourth and Last Horseman yang menyelusuri neraka.

Dalam permainannya, Genesis akan memperlihatkan sisi dunia lain dari Darksiders.

Darksiders Genesis sendiri kabarnya akan dirilis pada 14 Februari 2020.

2. Mega Man Zero/Zx Legacy Collection