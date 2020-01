Tahun Baru Imlek 2020, Ini Sajian Imlek Buffet Dinner di Prama Grand Preanger Bandung

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kemeriahan Chinese New Year di akhir bulan Januari akan diawali oleh Tahun Tikus, melambangkan kemakmuran.

Prama Grand Preanger membuat sajian All You Can Eat Buffet Imlek yang sangat mewah di hari Sabtu 25 Januari 2020, dengan ditemani pertunjukan Barongsai dari Long Wang Indonesia.

Menu yang disajikan akan sangat beragam dan masakan khas Imlek akan disajikan di malam itu, semisal Chinese Cold Cut, Canapes, Chinese Herb Soup, Young Chaw Fried Rice, Prawn with Salted Egg, Steam Fish Teo Cheow, Baby String Bean Singapore, Wonton Noodle, Pecking Duck with Plum Sauce, serta tidak lupa beragam Dessert seperti Fortune Cookies and Moon Cake, Mochi, Kue Ku, Longan Tofu, Sagu Mutiara.

• Begal Sadis yang Beraksi di Depok Akhirnya Diringkus, Polisi Kembangkan di Mana Saja Mereka Beraksi

Nikmati kemeriahan pergantian baru Cina di Preanger Brasserie hanya dengan Rp. 188.000 net per orang dan dapatkan kesempatan memenangkan Lucky Dip Angpao.

Untuk pengguna kartu kredit Mandiri, nikmati diskon sampai dengan 10%.

Promo kamar selama periode Lunar New Year 24–26 Januari hanya dengan Rp 788.000 net per kamar per malam untuk Deluxe Room termasuk sarapan pagi untuk 2 orang dan special Moon Cake di kamar.

Rencanakan makan malam keluarga dan anak Anda akan sangat Bahagia di Prama Grand Preanger, info lebih lanjut hubungi 022 4231631 atau official whatsapp +62 811-2209-209, atau email ghp.reservation@aerowisatahotels.com

• Musim Hujan, Kualitas Tembakau Menurun, Harga Ikut Turun

Tahun Tikus (ISTIMEWA)

PRAMA GRAND PREANGER BANDUNG

Prama Grand Preanger berdiri pada tahun 1929 dan saat ini telah memadukan keanggunan kolonial dengan fasilitas modern dan mewah hotel, setelah melalui proses revitalisasi di tahun 2013.

Terletak di pusat kota dan dekat dengan berbagai lokasi menarik, pusat belanja, kawasan bisnis di Bandung.