Live Streaming TV Bersama Persib Bandung vs Selangor FA di TV One, Catat Jamnya dan Tonton di Sini

TRIBUNJABAR.ID - Bagi Bobotoh yang rindu menyaksikan pemain Persib Bandung berlaga, dapat menyaksikan aksi para penggawa Maung Bandung saat berlaga di Asia Challenge di Malaysia.

Pertandingan tersebut akan disiarkan secara langsung di TV One.

Turnamen tersebut akan berlangsung selama dua hari di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selangor, Malaysia pada 18 hingga 19 Januari 2020.

Empat tim akan mengikuti Asia Challenge Cup 2020, yakni Persib Bandung Bandung, Hanoi FC (Vietnam), Bangkok United (Thailand), dan tuan rumah Selangor FA.

TV One akan menyiarkan laga Persib Bandung melawan Selangor FA dan Hanoi FC.

Berikut Link Live Streaming Persib Bandung vs Selangor di TV One

Link Live Streaming Persib Bandung vs Selangor di TV One via Vidio.com

"Pertandingan ini akan seru, Persib Bandung sebagai salah satu klub terbaik yang kami punya menghadapi lawan setimpal, baik Selangor FA maupun Hanoi FC,” kata Direktur Programing TV One, Reva Deddy Utama.

“Pertandingan ini diharapkan bisa menjadi tontonan akhir pekan yang menghibur,” ucap Reva Deddy Utama menambahkan.

Akun instagram dan twitter resmi TV One pun telah mengumukan jadwal siaran langsung laga Persib Bandung melawan Selangor FA.