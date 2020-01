Update dan Kirim Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2020 dalam Bahasa Inggris, Via SMS hingga WhatsApp

TRIBUNJABAR.ID - Menyambut Tahun Baru Imlek 2020, tak lengkap rasanya jika tak mengirimkan ucapan.

Anda bisa mengirimkan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2020 menggunakan bahasa Inggris.

Nah, tak perlu bingung untuk menyusun kata-katanya, di sini Anda tinggal memilih ucapan mana yang cocok untuk digunakan.

Anda bisa mengirimkan ucapan selamat tahun baru Imlek 2020 kepada keluarga juga sahabat dan teman.

Kirimkan ucapan tersebut via WhatsApp atau SMS.

Anda juga bisa lho menggunakan ucapan bahasa Inggris untuk update di media sosial.

Mulai dari update Story WhatsApp atau Instagram, hingga update status di Facebook dan Twitter.

Dilansir Tribunjabar.id dari Sederet.com berikut ini kumpulan ucapan selamat tahun baru Imlek 2020 berbahasa Inggris, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia.

Suasana Kelenteng Budhi Asih di Purwakarta saat tahun baru Imlek, Selasa (5/2/2019). (tribunjabar/haryanto)

1. Happy Chinese New Year. May all your wishes come true.

(Selamat tahun baru Imlek. Semoga semua harapan Anda menjadi kenyataan)