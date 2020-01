Selain Isyana, Sherina Munaf Jarang Ekspose Pacar, tapi Kini Terlihat Dekat dengan Aktor Tampan Ini

Menandai tahun baru ini, Sherina memposting foto kedekatannya dengan sosok aktor tampan ini. Tentu saja, edekatan keduanya membuat penasaran publik.

TRIBUNJABAR.ID - Belakangan netizen atau warganet digemparkan dengan kabar dilamarnya Isyana Sarasvati.

Seperti diketahui, Isyana Sarasvati memang jarang mengumbar kisah asmaranya di hadapan publik.

Namun tiba-tiba ia datang membawa kabar gembira, dilamar sang kekasih.

Kini netizen pun dihebohkan dengan postingan terbaru dari mantan aktris cilik, Sherina Munaf.

Menandai tahun baru ini, Sherina memposting foto kedekatannya dengan sosok aktor tampan.

Dari postingannya itu Sherina tampak menyambut tahun baru dengan membagikan fotonya bersama aktor tersebut.

"2019 was messy but never dull. Bring it on 2020," tulis Sherina Munaf.

Santer postingannya itu diserbu penggemar dan netizen.

Beberapa netizen pun mengkhawatirkan akan ada hari patah hati nasional kembali, setelah Raisa dan Isyana Sarasvati.