Gramedia Resmi Buka Toko di Garut, Pengunjung Antre Dapatkan Voucher

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Toko buku Gramedia kini hadir lebih dekat bagi masyarakat Kabupaten Garut. Gramedia store di Jalan Ahmad Yani nomor 14, Kecamatan Garut Kota resmi dibuka mulai hari ini, Kamis (19/12/2019).

Sejak pagi hari, ratusan masyarakat Garut mengantre untuk mendapatkan voucher Gramedia. Pada hari pembukaan, Gramedia membagikan total voucher sebesar Rp 10 juta bagi 200 pengunjung pertama.

Operation Director V Sugiarto, mengatakan, populasi penduduk Garut yang besar jadi salah satu pertimbangan dibukanya Gramedia. Visi dan misi Gramedia sejak awal yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa di seluruh Indonesia.

"Di Garut ini ada lebih dari 420 desa. Dengan konsep baru, toko yang tak terlalu besar, namun kuantitas dan kualitas produk tetap sama seperti kota-kota besar lainnya," ujar Sugiarto usai pembukaan Gramedia store, Kamis (19/12/2019).

Produk Gramedia, lanjutnya, merupakan produk yang baru bagi masyarakat Garut karena baru kali ini datang. Pihaknya menyiapkan sejumlah layanan yang bisa dimanfaatkan.

Pelanggan dapat memanfaatkan fitur canggih dari Gramedia yang bernama Gramedia GO. Gramedia GO terdiri dari dua layanan, yaitu Pick Up in Store dan Order From Store.

"Layanan Pick Up in Store merupakan sebuah layanan di mana pelanggan yang melakukan pemesanan buku melalui website atau aplikasi gramedia.com, dapat mengambil buku pesanannya di toko Gramedia sesuai pilihan," katanya.

Layanan Pick Up in Store ini efektif dan efisien bagi pelanggan yang ingin memangkas biaya kirim barang. Selain layanan Pick Up in Store, ada juga layanan Order From Store. Pelanggan dapat melakukan pemesanan dan transaksi secara langsung di toko tersebut.

"Buku yang dipesan kemudian akan langsung dikirimkan ke alamat yang diinginkan pelanggan secara lebih cepat melalui kurir ekspedisi. Untuk dapat menggunakan layanan ini, pelanggan dapat langsung menghubungi petugas toko Gramedia," ucapnya.

Layanan Order From Store saat ini sudah dapat dilakukan di seluruh toko Gramedia yang tersebar di Indonesia. Dengan lebih dari 25.000 judul buku yang dimiliki Gramedia GO, maka koleksi buku di setiap toko Gramedia menjadi sama dan mudah diakses.

"Layanan ini akan membantu pelanggan mendapatkan buku favorit ketika buku yang dicari tidak tersedia di toko Gramedia tempatnya berada," katanya.