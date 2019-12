Penampilan Juri Indonesian Idol, Maia Estianty Jadi Dosen Tamu di UI, Hal ini yang Disampaikan

TRIBUNJABAR.ID - Juri Indonesian Idol, Maia Estianty kembali menjadi sorotan.

Setelah liburannya ke Maldives, kini ia menjadi dosen tamu di salah satu universitas ternama di Indonesia.

Ibu dari tiga orang anak tersebut membagikan kegiatannya melalui akun media sosial Instagram (@maiaestiantyreal).

Juri Indonesian Idol ini merupakan lulusan dari Universitas Indonesia.

Dalam kesempatan kali ini ia bertemu dengan junior-juniornya di UI.

• Simpan Makanan Bersama Plastiknya di Kulkas Ternyata Menimbun Penyakit! Gantilah dengan Cara Ini

It is an honor for me to be a guest Lecturer at University of Indonesia, that I used to study here 25 years ago," tulis Maia Estianty di keterangan fotonya.

Dikutip dari Nova, ternyata Maia Estianty pernah menjadi dosen tamu.

Maia Estianty (instagram.com/maiaestiantyreal/) ()

Pada November 2018 lalu, mantan istri Ahmad Dhani pernah menjadi dosen tamu di UI.

"Senang bisa kembali lagi berada di kampus almamater saya, FISIP Komunikasi Universitas Indonesia...

ini kedua kalinya saya datang untuk sharing dengan para junior (sebagai dosen tamu)," sambung Maia sembagi membagikan keseruannya mengajar.