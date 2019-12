Setelah Goo Hara, Kini Artis Kpop Cha In Ha Ditemukan Meninggal, Begini Kata Agensi

TRIBUNJABAR.ID - Seorang artis Kpop muda dan tampan, Cha In Ha diberitakan ditemukan meninggal dunia, pada Selasa (3/12/2019). Cha In Ha merupakan member Suprise U, grup aktor bentukan Fantagio.

Sebagai informasi, Cha In Ha bermain di drama Korea Love With Flaws yang dibintangi aktor ternama, Ahn Jae Hyun.

Selain itu, Cha In Ha juga sempat membintangi drama Korea The Banker dan Are You Human?.

Seperti yang diketahui, sebelum Cha In Ha, industri musik Korea Selatan belum lama ini juga berduka.

Sang artis Kpop terkenal, Goo Hara meninggal dunia, pada Minggu (24/11/2019).

Sebelum itu, sahabatnya, Sulli yang lebih dulu dipanggil Sang Pencipta. Kabar duka beruntun ini tentu mengejutkan para penggemar.

Terkait kabar meninggalnya Cha In Ha, seperti yang diberitakan Koreaboo, pihak Fantagio pun buka suara.

Mereka disebut sudah mendengar kabar artisnya yang ditemukan tak bernyawa.

"Kami telah mendengar laporannya," katanya.

Cha In Ha aktris Korea Selatan ditemukan tewas (Cha In Ha (Allkpop))

Kini pihaknya sedang mencari tahu lebih dalam terkait Cha In Ha.