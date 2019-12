Penyebar Gosip Heboh Nella Kharisma Selingkuh dengan Mantan Bupati Menghilang dari FB, Ketakutan?

Nella Kharisma tak tinggal diam hingga melaporkan akun Facebook diduga penyebar gosip perselingkuhan dirinya, kini akun Facebook tersebut menghilang

TRIBUNJABAR.ID - Beberapa waktu lalu gosip perselingkuhannya menyebar, Nella Kharisma tak tinggal diam.

Nella Kharisma membantah tegas bahwa kabar tersebut adalah hoax.

Gosip perselingkuhan dirinya dengan mantan Bupati Kediri Sutrisno itu awalnya berhembus viral di sebuah akun media sosial Facebook.

Tahu dengan gosip perselingkuhannya yang terus tersebar, Nella menelusuri akun Facebook tersebut.

Kemudian Nella Kharisma pun melaporkan akun tersebut dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Tahu berita kian merebak hingga menyudutkan akun Facebook tersebut.

Ironinya akun Facebook Suprianto itu menghilang.

Dari penelusuran tribunjabar.id, keterangan akun tersebut kemungkinan di hapus.

"This Facebook post is no longer available. It may have been removed, or the privacy settings of the post may have changed."