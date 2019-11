Wacana SPP SMA dan SMK di Jabar Gratis Tahun Depan, MKKS Tasik Sebut Pemprov Jabar Harus Begini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mewacanakan penggratisan SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) bulanan SMA dan SMK se-Jawa Barat pada tahun 2020 mendatang.

Berdasar informasi yang dihimpun, bahwa wacana tersebut sedang dalam tahap persetujuan atau tinggal menunggu ketuk palu dari DPRD Provinsi Jawa Barat.

Poin yang diklaim Pemprov Jabar sebagai sarana pembenahan di bidang pendidikan tersebut ditanggapi beragam.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kota Tasikmalaya, Wawan, menanggapi positif wacana tersebut.

Namun menurutnya, wacana yang tengah digodog itu harus benar-benar dirancang secara matang sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru ke depannya.

"Diharapkan jika nanti diketuk palu, adanya bantuan itu disesuaikan dengan rancangan kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) di tiap-tiap daerah," kata Wawan saat dihubungi Tribun Jabar, Senin (25/11/2019).

Dalam arti lain, kata Wawan, pihak Pemprov Jabar mesti menutupi secara keseluruhan anggaran yang semula tertutup SPP.

Khususnya di sekolah menengah kejuruan, jelas Wawan, yang memiliki dua kategori kelas yakni kelas teknologi dan non teknologi dengan kebutuhan biaya SPP yang berbeda.

"Secara nasional untuk SPP kategori teknologi itu sebesar Rp 600 ribu per bulan, kemudian hitung per tahun berapa. Lalu Untuk kategori non teknologi, SPP bulanan Rp 400 per bulannya. Misal sekarang ada BOS ada Rp 1,6 juta per tahun, untuk menutup dari mana," katanya.