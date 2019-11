Siapa pemilik channel YouTube Calon Sarjana? channel itu disebut curi konten orang, trending Twitter. 

Siapa pemilik channel YouTube Calon Sarjana? channel itu disebut mencuri konten orang, trending Twitter.

TRIBUNJABAR.ID - Kanal atau channel YouTube terkenal Indonesia bernama Calon Sarjana sedang jadi perbincangan.

Kali ini bukan karena prestasinya, melainkan akun tersebut dituding telah menjiplak atau mencuri ide kreator YouTube lainnya.

Kreator YouTube yang dimaksud adalah JT.

Melalui akun Twitter-nya, @JTonYouTube awalnya menuliskan sebuah tangkapan layar yang menunjukkan kesamaan antara video miliknya dan video milik Calon Sarjana.

Namun, video JT lebih dulu diunggah atau di-upload.

Sementara itu, video Calon Sarjana, diunggah setelahnya.

Dalam tangkapan layar tersebut, topik dan gambar thumbnail yang ditampilkan memang serupa.

"12.4 million subscribers and he steals my thumbnail. he really has no idea what i do LMAO (memiliki 12,4 juta subscribers dan mencuri thumbnail-ku, mereka benar-benar tak tahu apa yang kulakukan)," tulis akun JT di Twitter.