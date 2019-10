Kerennya Trunk Show Brand Lokal di The Pop Up, Tampilkan Produk Bergaya Casual

Para model saat Trunk Show bergaya casual di The Pop Up.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Fashion trunk show menjadi kegiatan fashion show yang mulai banyak dilakukan di Bandung.

Fashion trunk show adalah kegiatan fashion show yang lebih intim dan tidak dilakukan di panggung yang besar.

Seperti fashion trunk show di The Pop Up yang dikemas dengan gaya kasual bertajuk Swing by for Style.

Trunk show ini menghadirkan 12 tenant The Pop Up yang berkolaborasi menampilkan produk fashion terbarunya.

Satu di antara pendiri The Pop Up, Anita Suryadinata, mengatakan, produk yang ditampilkan di antaranya ada 10 brand pakaian dan 2 brand sepatu.

Trunk Show yang digelar di The Pop Up. (Tribun Jabar/Putri Puspita Nilawati)

"Di trunk show ini, pengunjung bisa berbaur dengan model-model yang berjalan mengitari store sehingga bisa bersama-sama mengapresiasi koleksi yang ada,”ujar Anita Suryadinata di The Pop Up, Sabtu (26/10/2019).

Menggunakan pakaian dengan warna-warna yang natural dan nude, para model begitu piawai berjalan dan memamerkan detail pakaian yang memang menarik.

Desainer dan Show Director, Malik Moestaram didaulat menjadi koreografer sehingga pertunjukannya terasa semakin hidup dan menarik.

"Tenant yang berkolaborasi adalah Lima The Label, Gazelle, Kalm Studio, White Collar Concept, Siss Pretaporter, dan Soletopia. Ada pula Posh.Inc, Shoptherapee, Oxford Society, Third Day, Maven, dan Hannah Atelier," ujarnya.