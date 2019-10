Mau Belanja Brand Lokal Kualitas Premium? Yuk ke The Pop Up

Para model saat Trunk Show di The Pop Up.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dunia fashion terus berkembang dan menjadi bisnis yang dilirik oleh pengusaha masa kini.

Jika sebelumnya banyak perempuan yang merasa keren menggunakan brand dari luar negeri karena bahan dan desain pakaiannya dirasa lebih keren, sekarang justru tidak lagi.

Brand lokal semakin gencar meningkatkan kualitasnya dengan harga yang tak kalah bersaing seperti yang dihadirkan di The Pop Up.

The Pop Up adalah concept store yang menjual produk mulai dari busana perempuan, busana anak, sepatu, aksesori, stationary, produk kecantikan, dan lainnya.

Satu di antara pendiri The Pop Up, Anita Suryadinata, mengatakan, hadirnya The Pop Up ini diinisiasi oleh delapan orang yang merupakan entrepreneur muda di Kota Bandung yang baru dibuka sejak 19 Juli 2019.

"The Pop Up menghadirkan produk lokal dengan premium quality, fashion yang up to date. Adanya The Pop Up menjadi sarana bersama bagi para brand lokal premium untuk menggaet para konsumennya," ujar Anita Suryadinata, Sabtu (26/10/2019).

Anita melihat sekarang banyak masyarakat yang memang menyukai belanja online.

Namun masih banyak juga pembeli yang ingin melihat dan mencoba secara langsung.

Sebanyak 80 persen produk brand lokal asal Bandung bisa Anda temukan di The Pop Up denga harga Rp 300.000-800.000 untuk pakaian.