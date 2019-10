Bertransformasi Menjadi Universitas Entrepreneur, STIMLOG Cetak SDM Unggul Bidang Logistik

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sekolah Tinggi Manajemen Logistik ( STIMLOG) Bandung optimistis mampu menghadapi tantangan perubahan zaman yang terus bergerak cepat.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan perubahan dan penyesuaian di berbagai bidang, termasuk program studi yang diberikan untuk mahasiswa.

Untuk semakin memotivasi dan memicu kreativitas para mahasiswa, STIMLOG memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa di Auditorium STIMLOG, Jalan Sariasih No 54, Jumat (25/10/2019).

Kuliah umum ini menghadirkan pakar, praktisi, sekaligus akademisi di bidang logistik yakni Nofrisel SE MM. Dengan tema Toward an Entrepreneurial University "How STIMLOG Emerge Innovative And Successful Logistic/Transportation Entretreneur", Nofrisel memberikan berbagai pandangan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia bisnis logistik di Indonesia saat ini.

Nofrisel menyebutkan bahwa di era digital ini, dimana era menjanjikan yang penuh dengan e-commerce, dia ingin memtivasi dan menantang mahasiswa untuk lebih memotivasi dan kratif. Ini karena era sekarang perubahan terjadi sangat cepat, sehingga jika tidak mampu cepat beradaptasi, maka akan ketinggalan.

"Pengalaman-pengalaman saya di industri sekian tahun, menunjukkan bahwa hanya perusahaan-perusahaan yang kreatif dan inovatif-lah yang bertahan," kata Nofrisel.

Sementara terkait keberadaan STIMLOG dengan kaitan industri logistik saat ini, Nofrisel menyebutkan bahwa STIMLOG sudah mulai menunjukkan sikap antisipatif dan dia sangat mengetahui betul hal ini karena terus mengikuti perkembangan STIMLOG sejak berdiri.

Dia melihat bahwa sejak berdiri hingga saat ini, STIMLOG sudah sangat berbeda dimana saat ini sudah menunjukkan eksistensi baik di pasar maupun dalam dunia industri.

"Saya berharap STIMLOG juga bisa antiisipatif dalam menghadapi industri dengan perkembangan-perkembangan kurikulum atau dengan program studi untuk menyambut bahkan mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di industri logistik, karena sekarang industri pun akan terus membutuhkan itu,' ujarnya.