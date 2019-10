Nikah Usia Muda dan 2 Kali Jadi Janda, Begini Nasib Ririn Setelah Dilamar Teman Suaminya Sendiri

TRIBUNJABAR.ID - Ririn Ekawati kini harus berjuang menyandang status single parent dan hidup menjanda dua kali

Ririn lahir 36 tahun lalu, tepatnya 11 November 1982 di Balikpapan

Sejak usia 19 tahun, Ririn Ekawati sudah menjalani biduk rumah tangga, tapi sayang pernikahan pertamanya cuma berjalan lima tahun dan dikaruniai satu putri.

Bahkan, baru-baru ini Ririn Ekawati dan mantan suami pertamanya kompak menghadiri wisuda putri pertamanya.

"Hari ini mamah & Daddy dibikin bangga lagi sama eci.. @jasmineabengs

Lulus dengan nilai yang Bagus.

Semoga apa yang JC

cita-citakan kedepannya bisa terwujud seperti yang JC tulis di wishlist yang mamah liat tadi pas di Graduation.

seperti janji mamah & daddy akan selalu memprioritaskan JC walau mamah & daddy sudah Berpisah.

terima kasih selalu membuat kami bangga..

we love you so much," tulis Ririn Ekawati.

Menjanda di tahun 2008, Ririn Ekawati kemudian menikah kembali dengan seorang pengusaha kaya di tahun 2015.

Namun sayang, pernikahan keduanya ini kembali berakhir lantaran sang suami terlebih dahulu dipanggil oleh sang maha kuasa.