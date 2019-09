Begini Perjuangan Claudia Emmanuela Alumni BPK Penabur Cirebon Lolos Audisi The Voice Jerman

Claudia Emmanuela Santoso pelajar Indonesia ini berhasil memukau para juri The Voice Germany

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Gadis asal Cirebon, Claudia Emmanuela Santoso berhasil lolos blind auditions The Voice of Germany.

Bahkan, gadis yang akrab disapa Audi itu menjadi rebutan empat juri yang akan menjadi mentornya selama mengikuti ajang tersebut.

Ibu kandung Claudia Emmanuela Santoso, Christin Gunawan (47), mengakui perjuangan anaknya di even itu sangat panjang.

Warga Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, itupun menceritakan perjuangan itu dimulai sejak Februari 2019.

"Kurang lebih prosesnya sama seperti The Voice Indonesia," kata Christin Gunawan saat dihubungi melalui sambungan teleponnya, Selasa (17/9/2019).

Ia mengatakan, Claudia Emmanuela Santoso yang kini tinggal di Munchen, Jerman, bersaing dengan 1600 peserta lainnya dari kota tersebut.

Kabar bahagia pun datang saat Claudia Emmanuela Santoso dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya dan bersaing dengan peserta yang juga lolos seleksi awal.

Kala itu, Claudia Emmanuela Santoso harus mengikuti babak seleksi lanjutan di Ibu Kota Jerman, Berlin.

"Memang awalnya itu audisi antarkota, kemudian peserta yang lolos diseleksi lagi di Berlin," ujar Christin Gunawan.

Hingga kemudian Claudia Emmanuela Santoso pun kembali lolos dan tampil di seleksi akhir dan diperebutkan keempat juri.

Menurut dia, dari keempat juri tersebut Claudia Emmanuela Santoso memilih Alice Merton untuk menjadi mentornya.

"Ikut audisi itu juga seizin saya dan keluarga pastinya mendukung penuh," kata Christin Gunawan.

Bahkan, Claudia Emmanuela Santoso yang menyanyikan Never Enough soundtrack dari film The Greatest Showman itu membuat juri menitihkan air mata.

Claudia Emmanuela Santoso yang lulus dari SMA BPK Penabur Cirebon pada 2018 itu kini tengah melanjutkan studinya di Ludwig Maximilian University of Munich, Jerman.

