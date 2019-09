Detik-detik Muhtar Amin Mahasiswa S2 ITB Gantung Diri Bikin Merinding, 'Maaf Aku Tak Sanggup Lagi'

TRIBUNJABAR.ID - Terungkap detik-detik Muhtar Amin, mahasiswa S2 ITB gantung diri.

Seperti yang diketahui, Muhtar Amin nekat bunuh diri pada Selasa (3/9/2019).

Ia melakukan tindakan tersebut di kamar indekosnya, di kawasan Coblong, Kota Bandung.

Sesaat korban gantung diri, ada momen yang bikin merinding.

Berdasarkan laporan wartawan Tribunjabar.id, mahasiswa Teknik Elektro ITB itu meninggalkan sebuah pesan.

Pesan tersebut menunjukkan permohonan maaf.

Selain itu, tertulis pula ungkapan yang menunjukkan sudah tak sanggup atau tak tahan lagi.

"Sorry everyone. I just can't take it anymore," bunyi pesan itu.

• Mahasiswa S2 ITB Muhtar Amin yang Gantung Diri Ternyata Anak Pintar, Kini Jejek Digitalnya Terkuak

Pesan itu tertulis di laptop milik Muhtar Amin.

Sampai korban mengakhiri hidupnya, laptop tersebut masih menyala.