Amankan Jaringan Transmisi, PLN UPT Bandung Lakukan GREBEG ROW

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Untuk meningkatkan keandalan system jaringan transmisi, PLN harus mengantisipasi potensi gangguan yang dapat terjadi, terlebih yang dapat menyebabkan suplai listrik terganggu.

Penyebab gangguan pun beraneka ragam, salah satu penyebabnya adalah gangguan eskternal akibat benda atau makhluk hidup yang berada di sekitar jaringan transmisi.

Upaya mengamankan jaringan transmisi dari potensi gangguan pun terus dilakukan, salah satunya adalah kegiatan GREBEG ROW (right of way).

Hal ini terkait ruang bebas (ROW) di sekitar jaringan listrik yaitu ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT dan SUTET (jaringan listrik) di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT dan SUTET (jaringan listrik).

Kegiatan GREBEG ROW ini telah menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh Regu Pemeliharaan PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah.

Seperti yang dilakukan Tim Pemeliharaan UPT Bandung ULTG Bandung Barat yang melakukan Grebeg ROW SUTT 150 kV Padalarang – Jatiluhur Tower No. 71 dan Tower No. 72, dan SUTT 150 kV Cigereleng – Cibeureum Tower No. 45 -Tower No . 46 pada Rabu (4/9/2019).

Melalui kegiatan ini regu pemeliharaan melakukan pemangkasan dan penebangan beberapa pohon yang sudah melewati jarak batas aman.

Imam Mahfud, Manager UPT Bandung mengatakan, kegiatan ROW ini bertujuan untuk menjaga keandalan Sistem Transmisi sehingga pasokan listrik ke masyarakat tidak terganggu.

"Untuk itu PLN juga berharap peran serta masyarakat dalam membantu PLN melakukan kegiatan Grebeg ROW ini," katanya.

Ruang bebas sendiri dibatasi oleh jarak bebas berdasarkan PerMen ESDM No 2 tahun 2019, di mana tidak boleh ada suatu benda/makhluk hidup baik dari sisi vertikal maupun horizontal berada dalam kisaran yang telah ditentukan atau disebut dalam batasan jarak bebas minimum (Right Of Way/ROW) ±5 - 9 meter tergantung dari lokasi, level tegangan dan jenis jaringan listrik.

Namun, bukan berarti wilayah di sekitar jaringan listrik tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

Ruangan sisi kanan, kiri, dan bawah Ruang Bebas SUTTdan SUTET secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal selama tidak masuk ke dalam Ruang Bebas.