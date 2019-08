Lima Tahun Kerja Jadi Komikus Marvel, Ini Karya Terbaru yang Sedang Digarap Ario Anindito

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebuah prestasi yang membanggakan dari Ario Anindito, seorang komikus asal Bandung yang membawa nama Indonesia ke kancah internasional.

Bagaimana tidak, disaat banyak orang ingin bisa bergabung dengan Marvel Studio, Ario Anindito justru bisa mendapat kesempatan ditawari untuk bergabung dengan anak perusahaan Walt Disney Studios itu.

Berbagai karya komik seperti Infinity Warps dibuat olehnya yang dikerjakan di Stonefruit Studio, tepatnya berada di Buahbatu, Bandung.

Bagi sebagian orang pastinya banyak yang tidak menyangka jika dirilisnya komik ini justru dibuat di Bandung.

Selama lima tahun, Ario bisa terus membuat kualitas gambar yang menarik dan menjalani deadline yang diberikan oleh pihak Marvel Studio.

"Karya terbaru yang sedang saya garap saat ini adalah serial Aero yang memperkenalkan karakter superhero Asia bernama Sword Master. Rencananya aku akan ikut menggarap seri pertama hingga seri ke-12 yang akan selesai pada Februari 2020," ujar Ario saat ditemui di One Eighty Coffee and Music, Jalan Ganesa No 3, Kota Bandung, belum lama ini.

Ario mengatakan komik ini sebelumnya sudah terbit di Cina. Ia menjelaskan sebelumnya komik ini memang dibuat oleh komikus Cina lalu akan dipadukan dengan versi Marvel Studio.

"Jadi di komik ini ada dua jenis gambar yang beda, di halaman depan karakternya manga lalu di bagian tengah ke belakang ini dibuat oleh aku dengan karakter Marvel," ujarnya.

Hal yang membuat Ario merasa senang adalah Ia tidak sabar untuk datang ke kantor Marvel di New York dan bisa bertemu dengan teman kantornya yang selama ini bekerja secara online saja.