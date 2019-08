Cara Download dan Lirik Lagu Location Unknown - Honne, Tiba-tiba Heboh karena Video Gempi

Lirik lagu Location Unknown dan cara download Location Unknown

TRIBUNJABAR.ID - Indonesia tiba-tiba dilanda demam lagu Location Unknown yang dibawakan oleh Honne.

Di Twitter, lagu Location Unknown viral karena ulah anak Gisel dan Gading Marten, yaitu Gempita atau yang disapa Gempi.

Sebenarnya lagu Location Unknown bukan lagu baru yang dirilis.

Lagu yang termasuk dalam album Love Me / Love Me Not itu dirilis pada 2018.

Berikut lirik Location Unknown.

Travelling places I ain't seen you in ages

But I hope you come back to me

My mind's running wild with you faraway

I still think of you a hundred times a day

I still think of you too if only you knew

When I'm feeling a bit down and I wanna pull through

I look over your photograph

And I think how much I miss you, I miss you

I wish I knew where I was 'cause I don't have a clue

I just need to work out some way of getting me to you

'Cause I will never find a love like ours out here

In a million years, a million years

My location unknown tryna find a way back home to you again

Gotta get back to you gotta gotta get back to you

My location unknown tryna find a way back home to you again

Gotta get back to you gotta gotta get back to you

