Pertunjukan Sulap Spektakuler 'Cadabra' Hibur Pengunjung Trans Studio Bandung

Para magician menghibur penonton dengan aksi The Pain Game.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Trans Studio Bandung menyajikan pertunjukan sulap bertajuk 'Cadabra The Word To Change Everything'.

Sulap tersebut digelar di Trans City Theater Trans Studio Bandung, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, pada 17 Agustus 2019.

Di pertunjukan Cadabra, penonton dihibur oleh aksi-aksi sulap yang menakjubkan.

Di antaranya adalah Russian Roulette, yaitu aksi permainan yang penuh resiko dan berbahaya.

Melalui permainan ini, magician mengajak beberapa penonton untuk memilih bungkusan yang tersedia di atas meja.

Selanjutnya, penonton dipersilahkan memukul paperbag tersebut satu persatu sesuai dengan pilihan mereka.

Anehnya, paperbag terakhir yang tidak dipilih, malah berisikan paku tajam.

• Link Live Streaming PSM Makassar vs Persib Bandung, Minggu 18 Agustus 2019 Stadion Andi Mattalatta

Intinya, jika penonton salah memilih paperbag, bisa-bisa mereka akan terkena paku.

Terdapat pula aksi permainan The Choice of the Unseen.