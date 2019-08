Iklan Baru Google Menggelitik dan Sindir Pesaingnya, Microsoft Windows

TRIBUNJABAR.ID - Google baru saja menayangkan iklan terbaru untuk produknya, Chromebook.

Uniknya, iklan ini dikemas menggunakan unsur komedi dan dibintangi oleh aktor senior Bill Nye. Sebelumnya Bil Nye dikenal lewat program serial TV sains ikonik berjudul Bill Nye the Science Guy.

Selain itu, iklan Chromebook ini juga menjadi lucu karena secara tidak langsung menyindir pesaingnya, Microsoft Windows.

Padahal sebelumnya Microsoft baru saja meluncurkan iklan kocak yang menyindir Mac Book.

Dalam iklan terbaru Google tersebut, Bill Nye mengajak pengguna laptop untuk beralih ke Chromebook.

Tampak adegan Bill Nye mendatangi sebuah mobil butut dengan pelat nomor bertuliskan "WNDWS". Maksudnya tentu saja mengacu pada Windows.

Sistem operasi besutan Microsoft itu disamakan dengan kondisi sang mobil yang ringsek dan reyot, longgar dimana-mana sehingga mesti ditambal.

"Tambalan" di sini merupakan sindiran untuk patch yang memang sering disalurkan ke Windows untuk menutup celah keamanan.

"Kita sudah bersama-sama untuk waktu yang lama," ujar Nye seraya mengelus mobil WNDWS. Seketika itu juga bumper depannya copot, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari TechRadar, Jumat (16/8/2019).

Ketika mesin dihidupkan pun, si mobil butut membutuhkan waktu lama untuk bisa menyala dan rawan mogok tiba-tiba. Ini juga ejekan buat laptop berbasis Windows.

Google menyisipkan klaim bahwa sifat Chrome OS di laptop Chromebook bertolak belakang dengan Windows, dengan waktu start up gesit, keamanan tinggi, stabil, serta bisa update tanpa mengganggu atau memaksa pengguna.

Iklan berjudul Bill Nye on the Science of Switching to Chromebook ini terbilang jenaka karena Nye selaku pemerannya mengkorelasikan istilah sains dengan masalah-masalah yang terjadi ketika pengguna mempertimbangkan untuk mengganti atau membeli sebuah laptop.

Kendati demikian, namanya iklan, tentu klaim-klaim Google di dalamnya perlu masih perlu dibuktikan sendiri oleh calon pengguna yang berminat. (Kompas.com/Bill Clinten)

