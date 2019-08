Aplikasi bjb Digi Permudah Nasabah Bayar Pajak dan Hadirkan Layanan Info Berbasis Aplikasi Chatting

Direktur IT, Treasury dan International Banking Bank BJB, Rio Lanasier (tengah) bersama Direktur Operasional Bank BJB, Tedi Setiawan (kiri) menyampaikan paparan pada konferensi pers membahas inovasi dan kemudahan yang diberikan Bank BJB bagi nasabah setianya, di Auditorium BJB University, Jalan Naripan, Kota Bandung, Selasa (13/8/2019).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menghadapi perkembangan teknologi dan persaingan bisnis perbankan yang kian besar membuat bank bjb terus melakukan sinergi dan inovasi agar perbaikan mutu dan kualitas Iayanan terus berjalan.

Salah satu langkah inovasi ini adalah hadirnya pembaruan fasilitas Iayanan bjb Digi di mana bank menambahkan fitur QR Payment (transfer on us).

QR Payment (transfer on us) adalah sistem pembayaran yang menggunakan sebuah barcode atau Quick Response (QR) Code yang akan dipindai setiap akan melakukan transaksi pembayaran/ transfer, untuk menggunakan fitur ini pengguna membutuhkan koneksi internet setiap akan melakukan transaksi.

"Fitur QR Payment (transfer on us) tentunya akan sangat memudahkan nasabah untuk dapat melakukan transaksi pembayaran atau transfer kepada sesama pengguna rekening bank bjb," ujar Rio Lanasier selaku Direktur IT, Treasury dan lnternationa/Banking bank bjb dalam konferensi pers yang digelar di bjb University, Selasa (13/8/2019).

• Percepat Akselerasi, Bank bjb Fokus Tiga Reformasi Utama

Rio mengatakan bahwa selain pembaruan fasilitas pada Iayanan bjb Digi, pembaruan fasilitas juga ditambahkan dalam situs web resmi bank bjb dengan hadirnya fitur chatboard.

Fitur chatbot dalam situs web resmi bank bjb ini merupakan Iayanan perbankan berbasis aplikasi chatting yang dapat diakses Iangsung oleh pengguna secara mobil untuk mengetahui informasi mengenai bank bjb serta Iayanan dan promosi yang ditawarkan bank bjb.

"Chatboard ini akan mempermudah nasabah bank bjb untuk mengetahui berbagai informasi selain menggunakan bjb Call Center," kata Rio.

Inovasi juga dilakukan oleh bank bjb dalam Iayanan E-Tax bank bjb untuk menyetorkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PZ).

Kerjasama bank bjb terkait Layanan Penerimaan Pajak Daerah yan mencakup Provinsi DKI Jakarta dan 34 kota dan kabupaten wilayah Jawa Barat dan Banten serta 2 Kota di luar wilayah Jabar dan Banten (Kota Batam dan Kota Pekanbaru).

• Bank bjb dan Pemkot Tasikmalaya Kerja Sama SP2D Online, Pencairan Dana Lebih Cepat