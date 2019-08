Perjalanan Spiritual Mega Melianty Kenakan Hijab, Model Profesional Ini Hampir Batalkan Pernikahan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mega Melianty (30) adalah seorang model profesional asal Bandung yang telah menekuni dunia fashion show dan model foto lebih dari 10 tahun lamanya.

Model kelahiran Bandung 1 Januari 1989 ini sebelumnya tidak mengenakan hijab. Ia baru mulai mengenakan hijab saat menikah.

"Setelah saya mengenakan kerudung, pekerjaan saya hilang. Jika biasanya setiap minggu bisa mengisi 4 acara fashion show dan jadi model foto, kini tidak lagi. Saya stress selama enam bulan karena tidak ada yang menggunakan jasa saya sebagai model," ujar Mega Melianty.

Kepada Tribun Jabar, Mega menceritakan proses perjalanan mengenakan hijabnya yang memang tidak mudah untuk mempertahankannya di dunia model.

"Tahun 2014 itu hijab belum ramai seperti sekarang. Saya merasakan masa transisi sempat tidak ada pekerjaan selama enam bulan dan itu membuat saya down banget," ujar Mega ketika ditemui di B10, de Braga by Artotel, Jalan Braga No 10, Kota Bandung, Selasa (6/8/2019).

Ketika mantap mengenakan hijab, Mega mengaku berbagai tantangan justru datang bertubi-tubi kepada dirinya, mulai dari tawaran untuk iklan shampo hingga ikut photoshoot di Paris, Prancis.

Impian Mega selama menjadi model adalah bisa menjadi model fashion show di Paris, namun sayangnya kesempatan itu menghilang dan Ia ikhlas melepaskan berharap rezeki lainnya akan datang.

• Ridwan Kamil : Pertamina Harus Bertanggungjawab Penuh soal Tumpahan Minyak di Perairan Karawang

"Saya bertahan karena adanya dukungan orangtua dan suami yang bilang rezeki tidak akan kemana. Saya juga sudah niat tidak akan melepas hijab, walaupun ada saja yang menawarkan foto dan menyuruh untuk membuka hijab," ujar penikmat air mineral ini.

Sebelum mengenakan hijab, Mega juga menceritakan perjalanan spiritualnya. Kejadian tersebut bermula ketika Mega dan suaminya akan menikah.