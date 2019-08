Film yang rilis awal Agustus ini. Ada Fast & Furious: Hobbs and Shaw, Asterix dan film India.

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Masyarakat Indonesia akan dimanjakan dengan hadirnya beberapa film pada minggu ini.

Dilansir dari akun Instagram @potonganfilm, beberapa film tersebut akan hadir pada hari Rabu (31/7/2019), Kamis (1/8/2019) dan Jumat (2/8/2019).

Film itu di antaranya, Hobbs and Shaw, Bridezilla, Zeta: When the Dead Awaken, Jabariya Jodi (Hindie), dan Asterix the Secret Of the Magic Potions.

Meski begitu, tak semua film bakal tayang di seluruh bioskop.

Film Asterix misalnya, film itu hanya akan tayang di Cinema XXI dan bioskop lokal yang bekerjasama.

Film Jabariya Jodi hanya akan tayang di Platinum, CGV tertentu dan beberapa tempat saja.

Berikut Tribuncirebon.com telah mengulas 5 film yang akan tayang pada Minggu ini dari berbagai sumber:

1. Fast & Furious: Hobbs and Shaw

Hobbs and Shaw bakal tayang pada hari, Rabu (31/7/2019) atau kemarin hari.