Di Tengah Badai Keluarga, Salmafina Sunan Fokus Jalankan Banyak Bisnis, Enggak Kalah dari Taqy Malik

Di Tengah Badai Kisruh dengan Orangtua, Salmafina Sunan Pamerkan Sumber Keuangannya, Enggak Kalah dari Ex Suami, Taqy Malik

TRIBUNJABAR.ID - Pesohor Salmafina Sunan yang namanya terus-terusan menjadi bahasan publik, ternyata punya bisnis yang menghasilkan banyak uang.

Rupanya, Salmafina Sunan sedang menggeluti dunia bisnis skincare atau layanan jasa perawatan kecantikan.

Tak hanya itu, dia juga menekuni banyak usaha, di antaranya kuliner dan fesyen.

Badai keluarga tak membuatnya menjadi kacau. Dia tetap fokus dan disiplin dalam mengelola usahanya.

Pada unggahan akun instagramnya @salmafinasunan, Salmafina membagikan beberapa fotonya di tengah kegiatan bisnis skincare yang digelutinya.

Salmafina Sunan memiliki sebuah bisnis skincare dengan merek Raena Skincare.

Raena Skincare menjual produk antara lain masker wajah, pelembab, serum hingga essence.

Terlihat Salmafina Sunan dan tim sedang meeting di UOB Plaza Thamrin.

Salmafina Sunan juga menuliskan curhatan di tengah badai yang dihadapinya, dia tetap menjalankan bisnisnya dengan profesional.

"Yes I still can do corporate meeting in the middle of the storms," @salmafinasunan.