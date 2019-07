Tiga Mobil Terbakar, Api Diduga Berasal dari Tumpukan Racun Tikus

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferri Amiril Mukminin

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Tiga unit mobil terbakar saat diparkir di garasi sewaan di Kampung Gintung RT 01/08, Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Sabtu (13/7/2019) siang.

Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai Rp 160 juta.

Kapolsek Cugenang, Kompol Iwan Mustawan, mengatakan, tiga unit kendaraan disimpan di halaman rumah milik H Susilo dalam garasi terbuka dan di samping kendaraan terdapat tumpukan racun tikus sebanyak dua katong plastik warna bening.

"Saksi Agus melihat percikan api pertama kali dari tumpukan racun tikus yang berada di tengah kendaraan yang diparkir," ujar Iwan Minggu (14/7/2019).

Lalu tiba-tiba api langsung membakar bagian atap garasi yang terbuat dari bilik dan api langsung membesar sehingga membakar tiga unit kendaraan.

"Saksi berteriak meminta bantuan warga sekitar sehingga warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya dan api berhasil dipadamkan sekitar 45 menit kemudian," katanya.

Tiga unit kendaraan yang terbakar yaitu mobil Suzuki Carry Futura No Pol F 1213 WC warna silver milik Yayan, mobil Suzuki Carry Futura No Pol B 1282 FVC warna biru milik Kamaludin, dan mobil Honda Civic No Pol B 1643 TEQ warna silver milik Agung Nugraha.

Garasi tersebut disewakan perbulan dengan tarif Rp 150.000 pergarasi. Rumah H Susilo ditempati oleh pembantu yang bertugas membersihkan rumah tersebut.

