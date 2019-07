Acer Kenalkan Swift 7 2019, Laptop Tertipis dan Teringan, Berikut Spesifikasi dan Keunggulannya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Acer menghadirkan laptop yang menggabungkan unsur kemewahan dalam balutan bahan premium terpilih untuk estetika desain yang elegan dan persona yang stylish, prestige dan confidence yaitu Swift 7 (2019).

Swift 7 digadang-gadang sebagai laptop tertipis dan teringan di dunia dengan ketipisan kurang dari 1 cm dan berat hanya 890 gram.

Tak berlebihan jika tipe ini kemudian dianugerahi penghargaan Honoree dari CES 2019 Innovation Award, iF Design Award 2019, dan Reddot Award 2019.

Presiden Direktur Acer Indonesia, Herbet Ang, mengatakkan bahwa jajaran lengkap dan penghargaan untuk Swift 7 sebagai laptop super tipis dan ringan ini semakin menekankan posisi Acer sebagai "The champion of ultra thin and light laptop brand".

“Hadirnya Swift 7 menunjukkan kepemimpinan Acer dalam lini laptop ultra tipis dan ringan menjadi selangkah di depan dari kompetitor di industri PC. Swift 7 produksi kami telah memborong semua penghargaan prestisius tahun ini. Dengan menghadirkan perpaduan yang seimbang antara estetika desain dan teknologi, Swift 7 membawa tren laptop tipis ke arah yang baru sekaligus memudahkan siapa saja untuk tampil elegan namun tetap mobile dan produktif.” ujar Herbet dalam keterangan resmi kepada Tribunjabar.id, Senin (1/7)/2019).

Menurut Herbet, Swift 7 mengusung desain ultra- compact yang menghasilkan screen-to-body ratio sebesar 92 persen yang menakjubkan. Swift 7 generasi terbaru ini hadir dengan panel layar sentuh 14 inci Full HD (1920×1080) berteknologi IPS.

Layarnya telah mendukung 100 persen RGB/72 persen NTSC color gamut, 300 nits brightness, serta telah diperkuat lapisan corning gorilla glass 6.

"Keunggulan ini tentu memungkinkan pengguna menikmati berbagai konten di layar dengan gambar yang hidup dan lebih jelas. Istimewanya, tampilan layar Swift 7 juga telah diupdate. Panel layarnya kini memiliki bezel ultra tipis dengan ketipisan 2,57 mm saja," tutur Herbet.

Hal ini, tutur Herbet, tidak hanya memperkecil dimensi laptop secara dramatis menjadi 317,9 mm (W) x 191,5 mm (D), namun membuat aspek rasio layar ke bodinya mencapai 92 persen untuk tampilan layar jadi lebih besar. Sementara konektivitas dapat dilakukan melalui Thunderbolt 3 dan Advanced WiFi.

