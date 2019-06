Download Lagu Terbaru Taylor Swift 'You Need To Calm Down', Berikut Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Taylor Swift baru saja merilis lagu terbarunnya berjudul You Need To Calm Down.

Lagu tersebut baru dirilis pada Jumat (14/6/2019) dan sudah bisa dinikmati melalui platform musik manapun.

Taylor Swift juga mengunggah video lirik lagu 'You Need To Calm Down' melalui akun Youtube Taylor Swift.

Video lirik lagu tersebut mengusung tema yang penuh warna.

Tak jauh dengan video klip sebelumnya 'ME!', lirik lagu 'You Need To Calm Down' dibuat warna-warni.

Single You Need To Calm Down merupakan single kedua dari album Lover.

Sedangkan untuk video musiknya baru akan dirilis pada 17 Juni mendatang.

• Bocorkan Album Terbaru Lewat Live Instagram, Taylor Swift Dituding Jadi Biang Keladi Instagram Down

Album terbaru Taylor Swift yang berjudul Lover akan dirilis pada 23 Agustus mendatang.

Berikut link streaming lagu Taylor Swift - You Need To Calm Down

Taylor Swift - You Need To Calm Down